Eskişehir’de şiddetli yağış hayatı felç etti

Eskişehir’de akşam saatlerinde başlayan kısa süreli şiddetli sağanak yağış kent genelinde hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşın yağmurdan etkilenmemek için koşarak kaçması kameralara yansıdı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından, Eskişehir’in kent merkezinde akşam saatlerine doğru sağanak yağış etkili oldu. Gün boyunca güneşli geçen havanın ardından akşama doğru yoğun bulutların gökyüzünü kaplaması ile birlikte bastıran sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Yolda ilerleyen sürücüler ve yayalar yağmurla birlikte zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, dükkân altlarına saklanarak yağıştan korunmaya çalıştı. Esnaf ise, dışarıdaki ürünlerini yağmurdan korumak ve su baskınlarını önlemek için yoğun mesai harcarken, zaman zaman etkili olan şiddetli rüzgârdan dolayı elleriyle tenteleri tutarak önlem almaya çalıştı. Yoğun yağmurla birlikte bazı bölgelerde sel yaşandı. Yollarda oluşan su birikintilerinden dolayı araçlar trafikte güçlükle ilerledi. Öte yandan bazı yerlerde ağaçların devrildiği gözlemlendi.