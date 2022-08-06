Eskişehir’de sağanak yağış etkili oldu

Eskişehir’de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından, Eskişehir’in kent merkezinde sağanak yağış etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan yağış, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağışla birlikte bazı bölgelerde sel yaşandı. Bazı yollarda oluşan su birikintilerinden dolayı araçlar trafikte güçlükle ilerledi. Tedbirsiz dışarı çıkan vatandaşlar ise yağmurdan korunmak için kapalı alanları tercih etti. Öte yandan sağanak yağışın belli aralıklarla sürmesi bekleniyor.