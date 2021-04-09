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Eskişehir’de Polis Teşkilatının 176. yıldönümü kutlandı

Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümü sebebiyle Eskişehir Valiliği binası önünde bir tören düzenlendi.

ESKİŞEHİR 09.04.2021, 11:06
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Eskişehir’de Polis Teşkilatının 176. yıldönümü kutlandı

Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümü sebebiyle Eskişehir Valiliği binası önünde bir tören düzenlendi.

Düzenlenen törende; İl Emniyet Müdürlüğü çelengi İl Emniyet Müdürü Engin Dinç tarafından, Eskişehir Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü çelengi Muhittin Ayhan tarafından Atatürk anıtına sunuldu.

Tören programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erirken, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve Trafik Polis Eğitim Merkezi Müdürü Muhittin Ayhan’ı makamına kabul etti. Akabinde Kanlıpınar Şehitliğine ziyarette bulunuldu.
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