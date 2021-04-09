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Eskişehir’de nisan ayında kar şaşkınlığı

Eskişehir kent merkezinde öğle saatlerinde aniden başlayan kar yağışı yaklaşık 15 dakika sürerken, nisan ayında kar yağışını görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

ESKİŞEHİR 09.04.2021, 16:26
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Eskişehir’de nisan ayında kar şaşkınlığı

Eskişehir kent merkezinde öğle saatlerinde aniden başlayan kar yağışı yaklaşık 15 dakika sürerken, nisan ayında kar yağışını görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Tüm dünyayı etkileyen iklim değişikliği nedeniyle zaman zaman kış ortasında adeta yaz mevsimi yaşayan Eskişehirliler, nisan ayında etkisini gösteren kar yağışı karşısında şaşkına döndü. Şehir merkezinde sıcaklık aniden eksi 2 derecelere kadar düşerken, kar yağışı yaklaşık 15 dakika sürdü. Kar yağışı sonrası çamurla kaplanan yollarda belediye ekipleri temizlik çalışması yaptı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünün paylaştığı bilgi notunda, vatandaşlara zirai don uyarısı yapılarak, "Bölgemiz genelinde (Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik) sabah ve gece saatlerinde hafif ve orta kuvvette zirai don hadisesi beklendiğinden ilgililerin ve tarımla uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.
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