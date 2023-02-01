Eskişehir’de kar yağışı devam edecek

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından, Eskişehir’in de içerisinde bulunduğu bölgede, bu akşam ve yarın için hafif karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı uyarısı yapıldı.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin yayınladığı hava tahmin raporunda, Eskişehir’in de içerisinde bulunduğu bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı bildirildi. Bölge genelinde bugün akşam ve yarın öğle saatlerinden itibaren aralıklı olarak hafif karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı bekleniyor. Eskişehir’de en düşük hava sıcaklığı eksi 9 derece ile Çifteler ilçesinde beklenirken, en yüksek hava sıcaklığının ise 10 derece ile Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçelerinde olması öngörülüyor.