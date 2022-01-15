Eskişehir’de kar yağışı başladı

Eskişehir’de öğle saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Şehir merkezinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Bir süre yağan kar yağışının ardından açan güneşi fırsat bilen vatandaşlar merkezde hafta sonunu gezmekle geçirdi. İlerleyen saatlerde aralıklarla devam eden kar yağışı herhangi bir aksamaya neden olmadı. Kısa süren yoğun kar yağışı güzel görüntülerin oluşmasına neden olurken vatandaşlar aniden hızlanan kar yağışı karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.