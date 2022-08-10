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Eskişehir’de çalınan otomobil Burdur’da bulundu, şüpheli 2 kişi tutuklandı

Eskişehir’de çalınan bir otomobil, polisin takibi sonucu Burdur’da ele geçirildi, olayla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı.

ESKİŞEHİR 10.08.2022, 14:56
Eskişehir’de çalınan otomobil Burdur’da bulundu, şüpheli 2 kişi tutuklandı

Eskişehir’de çalınan bir otomobil, polisin takibi sonucu Burdur’da ele geçirildi, olayla ilgili yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Dün Tepebaşı ilçesinde park halindeki otomobilin çalınması olayı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince bir çalışma başlatıldı. Aracı çalan şahısların O.B. ve M.A.S. olduğu, otomobilin Antalya istikametine gittiği tespit edildi. Araç, içindeki şüphelilerle birlikte Burdur’un Bucak ilçesinde yakalandı. Şüpheliler çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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