Eskişehir’de Ahilik Haftası kutlamaları başladı

Eskişehir Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği tarafından düzenlenen Ahilik Haftası kutlama etkinlikleri çelenk bırakma, şiir ve şet kuşanma törenleriyle başladı.

Vatandaşlarında katılımlarıyla başlayan programda ilk olarak valilik önünde ki Atatürk büstüne çelenk bırakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ardından Eskişehir Sanatkârlar Odaları Birliği Başkan Vekili Mehmet Çiçek, günün anlam ve önemini anlatan konuşmasını yaptı. Etkinlik, Eskişehir Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Metin Sazak, Ak Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan ve Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş’ın katılımıyla gerçekleşti.

Odunpazarı Mehter Takımının gösterisiyle başlayan etkinlik, şed kuşatma töreniyle devam etti. Yılın ahisi, uzun yıllardır elektrikçilik yapan 66 yaşındaki Sadık Coşkun seçilirken, yılın ahi bacısı ise kıraathane işleten üç çocuk annesi Feleknaz Akçael oldu. Yılın onursal ahisi sebze üretim ve ticaretiyle uğraşan Mustafa Somun, yılın çırağı ise 18 yaşındaki Aleyna Kaya oldu. Etkinlik, Eskişehir Anadolu Bacıyan Yörük Türkmen Derneği gösterisi ve ardından kahraman Türk kadınları temalı gösteri ile son buldu.