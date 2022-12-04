Eskişehir’de 9 düzensiz göçmen yakalandı

Eskişehir’de şüphe üzerine durdurulan bir araçta 9 düzensiz göçmen yakalanırken, sürücüye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta 9 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Araç sürücüsüne ise 12 bin 870 TL idari para cezası uygulanarak, araç trafikten men edildi.