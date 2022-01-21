Eskişehir’de 141 bin 513 öğrenci bugün karne alıyor

Eskişehir genelinde eğitim gören 141 bin 513 öğrenci, 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi kapsamında bugün karne alıyor.

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi bugün son bulurken, milyonlarca öğrenci karne heyecanı yaşıyor. Eskişehir genelinde bulunan 495 okulda eğitim gören 141 bin 513 öğrenci, karne almaya hazırlanıyor. Ayrıca öğrencilerle birlikte 11 bin 838 öğretmen de 6 Şubat 2022’ye kadar eğitim öğretime ara verecek.