Eskişehir Sağlık Sen Şubesi: “CHP’li Mahmudiye Belediye Başkanı tüm sağlık ordusundan özür dilemeli”

Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, gerçekleşen trafik kazası sonrası hastaneye gelerek “AK Parti’nin arka bahçesi oldunuz" dediği iddia edilen sözler sonrası Eskişehir Sağlık Sen Şubesi açıklamada bulundu.

Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, bir trafik kazası sonrası ilçedeki hastaneye gel ve “AK Parti’nin arka bahçesi oldunuz" sözlerini söylediğini iddia eden Eskişehir Sağlık Sen Şubesi konuyla ilgili açıklamada bulundu. Başkan Gündoğan’ın tutumunu eleştiren Sağlık Sen Şubesi’nin açıklaması ise şöyle:

“Mahmudiye Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partili İshak Gündoğan sağlık camiasına büyük ayıp etmiştir. Mahmudiye İlçe’mizde trafik kazası oluyor, öğrenci servisi ile bir araç kazaya karışıyor. Araç içinde bir vatandaşımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Bütün sağlık çalışanları koşuşturma ile çocuklara müdahale ederken CHP’li Belediye Başkanı İshak Gündoğan hastaneye geliyor ve sağlık çalışanlarını Ak partinin arka bahçesi olmak ile suçlamıştır hastalara müdahale edip su içermeye kalkıp siyasi şov yapmıştır!

Sayın belediye başkanına soruyoruz su içirmek için hekimden izin aldınız mı?

Bütün uyarılara rağmen konuyu "AK Parti’nin arka bahçesi oldunuz" naraları atarak kazayı siyasi kazanım haline dönüştürmek için sağa sola bağırıyor.

Sağlık çalışanları sizin stres topunuz mu? sağlık ordusu müdahale ederken hastaların diline, dinine, ırkına, suçuna bakmaz!

Devletin cansiperane hizmet eden personeline el sallamak sunulan sağlık hizmetine müdahale etmek kimsenin haddi değildir. Hastaneler, siyasi şov yapılacak yerler değildir; sağlık çalışanları yalnız değildir.

Hasta yakınlarına sağlık çalışanlarını hedef yaparak gereken müdahale yapılmıyor diyerek sağlık çalışanlarını hedef yapmıştır!

Entegre ilçe hastanesine 9 yaralı çocuk geliyor bütün çalışanlar ilk müdahale için cansiperane çalışırken belediye başkanının hastaneye gelip müdahale etmesi tehditler savurması ne demek oluyor.

Aklı başında birisi çıkıp açıklama yapabilir mi? Sağlık çalışanları kendini bilmez insanların stres topumu ki her aklına gelen elini kolunu sallayarak hastaneye girip müdahale ediyor!

Muhalefet iken bile ağzını bozup hükümetin arka bahçesi oldunuz derken hangi siyasi tespit ile yaptınız. Sağlık çalışanları AK Parti’nin arka bahçesi ise neye göre fişlediniz? Hangi sağlık hizmetini talep ettiniz de CHP’li olduğunuz için size hizmet verilmedi? Kaç defa hastaneye geldiniz de CHP’lisiniz diye sizi dışarı çıkardılar? Sağlık çalışanların siyasi görüşü nasıl tespit edildi; fişleme mi yapıyor sayın belediye başkanı nerden alıyor bu yetkiyi.

Az ömrünüz kaldı diyerek neyi kast etmiştir. Sağlık ordusu sahipsiz değildir, yalnız değildir.

Başta Cumhuriyet Halk Partisi’nin gereğini yapması lazım. Özür dilemeli ve adalet önünde hesap vermesi gerektiğini düşünüyorum. Sağlık çalışanları üzerinden küçük oy hesapları yaparak sağlık çalışanlarını hedef yapan Belediye başkanı İshak Gündoğan’ı kınıyor yetkilileri göreve davet ediyorum. Sağlık Sen ailesi olarak gelişen bu talihsiz olayın takipçisi olacağız”.