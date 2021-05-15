Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü’nden ormanlık alanlara atılan çöplere tepki

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, kentin ormanlık alanlarına atılan çöplere tepki göstererek, resmi sosyal medya hesabından “utanç tablomuz” diye paylaştı.

Eskişehir Kızılinler Mahallesi üzerinden Kalabak Mahallesindeki ormanlık alana giden araçlardan atılan cam, pet şişe, maske vepoşet gibi atıklara tepki gösterildi. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, ormanlık alana zarar veren ve çevreyi kirleten atıklarla ilgili resmi sosyal medya hesabından "utanç tablomuz" başlığıyla bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu çöpleri, bugün Eskişehir Kızılinler Mahallesi üzerinden Kalabak Mahallesindeki ormanlık alana giden aracımızdaki arkadaşımız 20-30 metrekarelik bir alandan toplamış. Cam şişe, pet şişe, maske, poşet aklınıza ne gelirse araçlardan atılmış. Belki bir utanan olur diye yayınlıyoruz.”