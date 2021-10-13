Eskişehir Madencilik Kümesinde yeni yönetim göreve başladı

Eskişehir Madencilik Kümelenmesi Olağan Genel Kurulunda yapılan seçimde, yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri oy birliğiyle seçilerek göreve başladı.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) öncülüğünde kurulan, kendi sektöründe Türkiye’de ilk ve tek olan Eskişehir Madencilik Kümelenmesi, Genel Kurulunu ESO Meclis Salonu’nda gerçekleştirdi. Genel Kurulda yapılan seçimde ise yeni yönetim ve denetim kurulu üyeleri oy birliğiyle belirlendi.

Kümenin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çekiç olurken, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Hamza Tınas ve Mehmet Rallas, Yönetim Kurulu Sayman Üyeliğine Muzaffer Kızıldağ, Yönetim Kurulu Üyeliğine Berna Kızılbük seçildi.

Kurulun divan başkanlığını da üstlenen ve açılışta değerlendirmelerde bulunan Berna Kızılbük, “Yaşam için maden insan için maden üretiyoruz. Yaşam için gerekli olan madeni çıkarıp, geleceğe nefes oluyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantının sektörümüze ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.

Toplantıda konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Eskişehir’de 1 milyar dolara yakın ciro gerçekleştiren madencilik sektörümüz rüştünü ispatlamış, şehrimize önemli değer katan bir sektör. Ancak hak ettiği yerde değil. Elbirliği ve güç birliği ile sektörümüzü daha yukarıya taşıyacağız. Dertlerimiz ortak ve ortak akılla sesimizi daha çok duyurmamız gerek. Kümemizde ve yeni yönetimimizde bu heyecan fazlasıyla var. Biz Oda olarak sizlerle her türlü iş birliğine açığız” dedi.

Başkan Metin Çekiç; “Birlikte çözeceğiz”

Genel Kurul’da Başkan seçilen ve değerlendirmede bulunan Eskişehir Madencilik Kümesi Başkanı Metin Çekiç, “Dünyada bilinen ve ticareti yapılan 90 ana madenin, 60 çeşidi Türkiye’de ve bunlar içerisinde katma değeri en yüksek olan bor, manyezit, krom, altın, nikel, endüstriyel mineraller gibi madenlerde şehrimizde çıkıyor. Eskişehirli madenciler olarak ihracatla ekonomiye katkı sunuyoruz. Küme olarak sektörümüzü nasıl daha ileriye taşır, nasıl daha başarılı işlere imza atarız bunun cevabını arayacağız. Sorunlarımız, dertlerimiz ortak. Birlik beraberlik içerisinde bunlara çözüm üreteceğiz. Küme üyelerimizin katkısını ve iş birliğini çok önemsiyor, sektörümüzün gelişimine birlikte katkı sunacağımızı düşünüyorum. Yeni yönetimimiz hayırlı uğurlu olsun. Görevi bize emanet eden üyelerimize de teşekkür ederim” dedi.