Eskişehir ile Belarus arasında sanayi köprüleri kurulacak

Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Victor Rybak, Grodno şehri Belediye Başkanı Mechyslau Hoi ve Beleruslu iş insanlarından oluşan heyet, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) üyeleri ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Eskişehir’e gelen Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Victor Rybak, Grodno şehri Belediye Başkanı Mechyslau Hoi ve Beleruslu iş insanları, ESO üyeleri ile bir araya geldi. Görüşme sonrasında Beleruslu iş insanları, yeni işbirlikleri ve karşılıklı ihracat çalışmaları için sanayi tesislerinde incelemelerde bulundu. Gerçekleşen ziyaret ve toplantılar sonrası her iki taraf da faaliyetten memnun kaldıklarını dile getirdi. Ayrıca devamı konusunda da çalışmaların hızlandırılması kararı alındı.