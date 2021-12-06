Eskişehir haftaya yazdan kalma bir günle başladı

Geçtiğimiz hafta oldukça soğuk ve yağmurlu günler geçiren Eskişehir, yeni haftaya yazdan kalma bir günle ’merhaba’ dedi.

Eskişehir’de kış aylarıyla birlikte zaman zaman kendini etkili bir biçimde hissettiren ayaz ve soğuklar yerini yeni haftanın ilk gününde ısınan hava adeta yazı hatırlattı. Güzel havayı fırsat bilen Eskişehirliler, kent merkezinde bulunan Hamamyolu ve İki Eylül caddelerinde, çocukların ise oyun parklarında yoğunluk oluşturduğu gözlenirken ortaya renkli kareler çıktı. Hava sıcaklığının kent merkezinde yaklaşık 15 derece olduğu günde, vatandaşlar geçtiğimiz soğuk günlere göre kalın kabanlar ve botlar yerine daha ince ceketleri ve ayakkabıları tercih ettikleri görüldü.

Öte yandan edinilen bilgiye göre, yarın ve çarşamba günlerinde yağmur, diğer günlerde ise yeniden havanın ısınmasının beklendiği öğrenildi.