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Eskişehir Fatih Fen Lisesi proje yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldular

Eskişehir Fatih Fen Lisesi ekibi, Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Bilimleri Araştırma Projeleri Yarışması’nda Kimya Projeleriyle Türkiye üçüncüsü oldular.

ESKİŞEHİR 30.05.2022, 11:11
Eskişehir Fatih Fen Lisesi proje yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldular

Eskişehir Fatih Fen Lisesi ekibi, Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Bilimleri Araştırma Projeleri Yarışması’nda Kimya Projeleriyle Türkiye üçüncüsü oldular.

Eskişehir Fatih Fen Lisesi 10’ncu sınıf öğrencisi Alperen Karagöz; Eskişehir Fatih Fen Lisesi Uzman Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Cengiz Arsu’nun danışmanlığında hazırladıkları Kimya projeleriyle yarışmanın final sergisine katıldılar. Ankara’nın çeşitli üniversitelerinde görev yapan öğretim üyelerinden oluşturulan jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonuçlandı. Sonuca göre; öğrenci Alperen Karagöz ve öğretmen Cengiz Arsu’nun projesi, 500’den fazla proje arasından seçildi. Bu proje ile Milli Eğitim Vakfı Koleji Özel Ankara Okulları’nda yapılan ve Final Sergisine katılan 15 kimya projesi içinden ‘Üçüncülük Ödülü’ne lâyık görüldüler.

Öğretmen ve öğrenciler; bilimsel alanda gösterdikleri başarılarıyla, Eskişehir’in gurur kaynağı olmaktan mutluluk duyduklarını belirttiler.

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