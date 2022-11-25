Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nden kış lastiği uyarısı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından kış lastiği kullanım zorunluluğu hakkında uyarı yapıldı.

Tebliğ gereğince Eskişehir merkezi ve ilçelerinde 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren kış lastiği kullanma zorunluluğunun başladığı hatırlatıldı. Konuyla ilgili olarak yapılan düzenlemeler hakkındaki açıklamalarda ise, ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, il merkezi ve ilçelerdeki karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda kış lastiği kullanımının zorunlu olması, kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin kış lastiği olması, kamyonet, minibüs ve ticari otomobillerin tüm lastiklerinin kış lastiği olması, Eskişehir il sınırları içinde her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dönemde kış lastiği kullanımının zorunlu hale getirilmesi gerektiği duyuruldu.

Ayrıca vatandaşlara her ne kadar hususi otomobiller için kış lastiği kullanmak mevzuat gereği zorunlu olmasa da Eskişehir’in iklimi göz önünde bulundurularak kış lastiği kullanılmasının can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından önem taşıdığı hatırlatıldı.