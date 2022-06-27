Eskişehir DAK ekibi Marmaris’teki büyük mücadeleden sonra şehre döndü

Marmaris’teki orman yangınını söndürme mücadelesine destek için bölgeye giden Eskişehir Dorlion Arama Kurtarma Derneği (DAK) gönüllüleri kente geri döndü.

Geçtiğimiz Çarşamba günü akşam saatlerinde aldığı çağrı üzerine gece saat 01.00 de 10 gönüllüsü ile Marmaris’e hareket eden, Perşembe günü sabah erken saatlerde bölgeye ulaşan ekip ilk iki gün bölgede oluşturulan koordinasyon merkezinin kendisine verdiği görevler doğrultusunda yangın söndürme çalışmalarına katkı verdi. Ekiplerin uyum ve koordinasyon içinde çalıştığı yangın cuma günü yapılan çalışmalar sonucu akşam saatlerinde kontrol altına alındı. DAK ekibi, koordinasyon merkezi bilgisi dâhilinde aldığı talimatlar gereği cumartesi günü de bölgede kalmaya devam ederek soğutma çalışmaların tamamlanmasına katkı verdi. İhtiyaç olması durumunda yeni görevler almak üzere bölgede hazır bekledi. Cumartesi akşamı saat 22.00 da Koordinasyon Merkezinden Eskişehir’e dönüş için çıkış alan DAK ekibi, geceyi bölgede dinlenerek geçirdi. Üç gün bölgede kalan ekip 4. gün Eskişehir’e dönüş hazırlıklarını tamamladı

Dönüş yolunda Manisa-Salihli bölgesindeki orman yangınına yardım edildi

DAK ekibi, Marmaris yangın bölgesinden dönüş yolunda Manisa-Salihli bölgesinde gördüğü yoğun duman nedeniyle ivedilikle yöneldiği bölgede karşılaştığı orman yangına da orman ekipleriyle birlikte müdahale etti. Saat 19.00 sıralarında yangının kontrol edilerek söndürülmesinin ardından Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Orman Bölge Müdürü ve İtfaiye Daire Başkanı tarafından teşekkür edilerek uğurlanan ekip Eskişehir’e doğru yoluna devam etti. DAK gönüllüleri, 26 Haziran saat 23.30 da Eskişehir’e ulaştı.

Dernek Başkanı Abdullah Aydıngör, Marmaris’te canını dişine takarak fiilen görev yapan, katkı veren ekibe ve ihtiyaç duyulduğu takdirde takviye olarak bölgeye sevk edilmeyi bekleyen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederek "Böyle olayların ve afetlerin olmaması en büyük dileğimiz, ancak olursa da bugün olduğu gibi yarın da göreve hazır olacağız" dedi.