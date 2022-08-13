Eski okul binaları harap halde bekliyor

Eskişehir’in Hamidiye Mahallesi’nde bulunan ve önceden okul olarak kullanıldıkları belirtilen binaların bakımsız halleri dikkat çekti.

Mahmudiye ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’nde yer alan eski okul binaları, görenleri adeta hayrete düşürdü. Özellikle 1900’lü yıllarda aktif olarak kullanıldıkları belirtilen yapılar, bakımsız halleriyle dikkat çekti. Camların kırılmış olması, duvarların dökülmesi ve bazı alanlarda çatının da hasarlı hali göze çarptı. Mahallede yaşayan vatandaşlar, bakımsız binaların tehlike oluşturduğunu belirterek, gerekli çalışmaların yapılmasını istediklerini vurguladılar.