Eski hükümlülere yeni fırsatlar verilecek

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu Başkanlığınca gerçekleştirilen 2022 yılı Eylül ayı toplantısında konuşan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, “Eski hükümlülerin özel sektörde çalışmalarını sağlayarak onlara ve ailelerine yeni fırsatlar vermeliyiz” dedi.

Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda yükümlülerin ailelerine erzak, mont ve kırtasiye yardımı gibi gerçekleştirilen çeşitli faaliyetler ele alındı. Toplantıda kurum müdürleri ve temsilcilerince eski hükümlüler ve denetimli serbestlik yükümlülerinin yeniden hayata kazandırılmaları için proje önerileri sunularak öneriler hakkında kurul üyeleri istişarelerde bulundu.

Toplantıya Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Başsavcı Vekili Yunus Abdullah Tokgöz, Cumhuriyet Savcısı Murat Ağaoğlu, Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ali Ötaylan, Eskişehir 1 Nolu Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Murat Yılmaz, Eskişehir Barosu Başkanı Mustafa Elagöz, İşkur İl Müdürü Hasan Yoldaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Hacıoğlu, Eskişehir Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhammet Büyük, Eskişehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Soner Coşkun ile Eskişehir Ticaret Borsası, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Halk Bankası, Ziraat Bankası, Eskişehir Şeker Fabrikası, Odunpazarı Ziraat Odası ve Eskişehir Kızılay Derneği yetkilileri katıldı.

“Eski hükümlülerin özel sektörde çalışmalarını sağlayarak onlara ve ailelerine el birliği ile yeni fırsatlar oluşturmalıyız”

Toplantıda konuşan Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, denetimli serbestlik yükümlülerinin ailelerine kurumlarca yapılan kırtasiye, mont vs. maddi yardımların çok önemli olduğunu ve bu yardımların devam etmesi gerektiğini dile getirerek, “Maddi yardımların devam etmesi tabi ki çok önemli. Ancak nihai olarak hükümlülere sunacağımız imkanlar maddi yardımlarla sınırlı kalmamalıdır. Toplumumuzda suç işlemiş olan vatandaşlarımıza ceza infaz kurumlarımızca meslek kazanımına yönelik eğitimler veriliyor. Verdiğimiz eğitimler neticesinde hükümlülere mesleki bilgi ve tecrübe kazandırıyoruz. Hükümlülere edindirdiğimiz bilgi ve tecrübe ile özel sektörde çalışma alanı bulmaları; onların yeniden hayata tutunmaları, ailelerinin ekonomik anlamda özgürlüğe erişmeleri anlamında oldukça önem teşkil ediyor. Bu sebeple eski hükümlülerin özel sektörde çalışmalarını sağlayarak onlara ve ailelerine el birliği ile yeni fırsatlar oluşturmalıyız. Yapacağımız çalışmalar neticesinde Eskişehir’in farkını hissettirerek şehrin daha huzurlu bir hale gelmesine vesile olacağız” dedi.

Sürü Yönetimi Kursu açılıyor

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yükümlülere yönelik sürü yönetimi sertifikalı kurs açtıklarını açıklayan Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ali Öztaylan, kursu başarıyla tamamlayan yükümlülerin hayvancılık alanında kendi işini kurma hibe projeleri çerçevesinde bu projelerden faydalanabilmeleri için çalışma yürüttüklerini ifade etti. Öztaylan, yükümlülerin ilk etapta hayvancılık alanında kurs açtıklarını ancak istedikleri, yeteneklerinin olduğu alanlarda da eğitim düzenlenebileceğini dile getirdi.

Toplantının devamında ceza infaz kurumları ve sanayi, ticaret odası yetkilileri hükümlülerin çalışma hayatına kazandırılma süreçlerine ilişkin istişarelerde bulunarak hükümlüler hakkında yapılacak çalışmaları belirledi.