ESBALDER ‘Sportif Sazan Balığı’ yarışması yapıldı

Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER)’nin düzenlediği ‘sportif sazan balığı’ yarışması yoğun ilgi gördü. Düzenlenen ‘sportif balık yarışması’ kıyasıya bir çekişme ile geçti.

ESBALDER Dernek Başkanı Tamer Takıl konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Yarışmaya: Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Bursa, İnegöl, Çanakkale illerinden toplamda yirmi takım ve ASOF’a bağlı ESBALDERLİ sporcuların katılım (DAK) Dorlion Arama Kurtarma Derneği’nin destekleri ile 250 kişinin dört gün boyunca çekişmesine sahne oldu. ESBALDER Derneği’nin düzenlediği ‘sportif sazan balığı’ yarışması: Eskişehir Büyük Şehir Belediyesi, Eski, Tepebaşı Belediyesi ve birçok sponsorun destekleri ile gerçekleşen yarışmada, toplamda 28 adet 78 kilo balık tutuldu’’ dedi.

ESBALDER Dernek Başkanı Tamer Takıl, "Bu yarışma inşallah geleneksel hale gelmesi için var gücümüzle çalışacağız. Yarışmaya katılan sporcuların önümüzdeki yarışmalara, aileleri ile birlikte katılım sağlayacaklardır’’ dedi.