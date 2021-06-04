Engelliler Montaj Atölyesi’ne tam not

Tepebaşı Belediyesi ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) iş birliğiyle hayata geçirilen Engelliler Montaj Atölyesi’ni ziyaret eden CHP’li milletvekili heyeti, merkez çalışmalarını yerinde inceledi. CHP Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, engelli bireylerin istihdamını sağlayan çalışmalarından dolayı Başkan Ataç’ı tebrik etti.

Tepebaşı Belediyesi’nin engelli bireylerin gelişimi ve istihdamına yönelik projeleri ülkeye örnek olmaya devam ediyor.

CHP Ekonomi Masası için Eskişehir’e gelen CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İzmir Milletvekili Bedri Serter ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak da Tepebaşı Belediyesi ve EOSB iş birliğinde hayata geçirilen Engelliler Montaj Atölyesi’ni ziyaret etti. Ziyaretinde konuk heyete Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer eşlik etti. Başkan Ataç CHP’li milletvekillerine merkezi tanıtarak bilgiler aktardı.

Başkan Ataç: ‘‘Hobi değil istihdam’’

Engelli bireylerin istihdamı için sürdürülen çalışmalardan bahseden Ataç, “Engelli bireylerimizin için ‘hobi değil, istihdam’ ilkesi ile çalışıyoruz. Bu anlamda somut sonuçlar aldığımız en önemli projelerimizden biri olan İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyemizi 2014 yılında faaliyete geçirdik. Açıldığı günden bu yana Eskişehir’de zihinsel ve bedensel yetersizliği bulunan bireyler ve aileleri için bir umut olurken bireylerin gösterdiği gelişim ve başarı ile de dikkat çekmeyi sürdürüyor. Şuanda 27 öğrencinin bulunduğu merkezde bireylerimiz, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikalardan gelen demonte parçaları birleştirerek hem fiziksel becerilerini geliştiriyor hem de sosyal yaşama dahil oluyor. Yaşam Köyü’nde yer alan İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyemizde 4 milyon 160 bin 290 adet parçanın montajı yapıldı ve 2014 - 2018 yılları arasında toplam 14 öğrencimizi istihdam etmeyi başardık” sözlerini kullandı.

Türkiye’de bir ilk hayata geçirildi

Başkan Ataç EOSB iş birliğinde faaliyete başlayan Engelliler Montaj Atölyesi için de “İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi’nin ardından EOSB ile birlikte Türkiye’de bir ilk olarak Engelliler Montaj Atölyesi’ni de hayata geçirdik. Bu merkezimizde de özel bireylerimiz, ‘Üretene engel yok’ sloganıyla aldıkları eğitimlerin ardından üretime katkı verirken, düzenlenen birçok etkinliğe de katılarak sosyal becerilerini geliştirme imkanına sahip oluyor. Bünyesindeki bireylerin gösterdiği gelişim ve başarı ile de dikkat çekmeyi sürdürdüğü atölye, gençlerin Eskişehir’de faaliyet gösteren fabrikalarda istihdam edilmesini de sağlıyor. 2019’da açtığımız bu merkezde bireylerimiz bugüne kadar 4 milyon 400 bin parçanın montajını yaptı. Burada eğitim alan 18 gencimiz de çeşitli fabrikalarda istihdam edildi ve maaşlı, sigortalı olarak iş gücüne katıldı. 4 çocuğumuz da KPSS’yi kazandı. Projenin örnek olarak tüm Türkiye’de yaygınlaşmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

“Ahmet Başkan benim ikinci babam”

Gezi sırasında söz alan Engelliler Montaj Atölyesi öğrencilerinden Kaan Berke Ceylan da “Burada arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Burada olmaktan gerçekten mutluyum. Ahmet Ataç Başkanımız ve Nadir Küpeli Başkanımızdan Allah razı olsun. Ahmet Başkan benim ikinci babam” dedi.

Tepebaşı Belediyesi’nin engelli bireylerin istihdamına yönelik projelerini çok beğendiklerini ifade eden CHP Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve beraberindeki milletvekilleri de Başkan Ataç’ı tebrik etti.

Ziyaret, öğrenciler ile birlikte çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.