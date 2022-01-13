banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Sanayi üretimi yıllık yüzde 11,4 arttı
Sanayi üretimi yıllık yüzde 11,4 arttı
Soğuk ve yağmur daha ne kadar sürecek?
Soğuk ve yağmur daha ne kadar sürecek?
Bireysel Emeklilik sisteminde yeni dönem!
Bireysel Emeklilik sisteminde yeni dönem!
Kazakistan’ın 3 bölgesinde OHAL sona eriyor
Kazakistan’ın 3 bölgesinde OHAL sona eriyor

Enerji verimliliği Tepebaşı’nda

Tepebaşı Belediyesi, bünyesindeki güneş enerji santralleri ile bugüne kadar yüzbinlerce kWh enerji elde ederken, emisyon azalımı sayesinde de çevrenin korunmasına önemli katkılar sağlıyor.

ESKİŞEHİR 13.01.2022, 11:18
Enerji verimliliği Tepebaşı’nda

Tepebaşı Belediyesi, bünyesindeki güneş enerji santralleri ile bugüne kadar yüzbinlerce kWh enerji elde ederken, emisyon azalımı sayesinde de çevrenin korunmasına önemli katkılar sağlıyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin hizmet binası, Su Sporları Merkezi ve Yaşam Köyü’ndeki şebeke bağlantılı Güneş Enerjisi Santrali (GES), elektrikli otobüs, elektrikli bisiklet, hibrit araçlar gibi alanında öncü uygulamalara sahip olan Tepebaşı Belediyesi, sürdürülebilir belediyecilik ve çevre politikalarına sağladığı uyum ile yenilikçi projeler geliştirmeye devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi hizmet binasında kurulu olan GES, elektrik enerjisi ihtiyacının yaklaşık yüzde 23’ünü karşılıyor. Küresel iklim değişikliği ile mücadeleye katkıda bulunacak örnek bir çalışma olarak dikkat çeken sistem sayesinde 2013 yılından bu yana 1.131 MWh elektrik üretimi sağlandı. Toplamda ise 774 ton CO2 salınımının önüne geçildi.

Melih Savaş Yaşam Köyü

Tepebaşı Belediyesi, REMOURBAN projesi ile Melih Savaş Yaşam Köyü’nde enerji ve kaynak verimliliğini artırdı. Avrupa Komisyonu enerji tasarruf projelerinde yılda metrekarede 100 kWh olarak belirlenirken, Tepebaşı Belediyesi yılda metrekarede 170 kWh enerji tasarrufu yapmayı taahhüt etti. Uygulanan tüm ekolojik iyileştirmelerle enerji tüketimi metrekarede 274 kWh iken, yenilenebilir enerjinin katkısıyla birlikte metrekarede 38 kWh’a düştü. Bina bazında sadece ısıtma ve soğutmada metrekarede 100 kWh enerji ihtiyacı azaltıldı. Enerji performansı bakımından yaklaşık 3 milyon kWh enerji tüketimi, pasif yöntemlerle 1 milyon 400 kWh’a düşerek yüzde 53 enerji tasarrufu ve yüzde 63 karbon emisyonunda azalma sağlandı. Yenilenebilir enerjiyle yaklaşık 800 bin kWh, metrekarede 78 kWh üretim gerçekleşti. Kurulan güneş enerji santraliyle yılda yaklaşık 242 MWh elektrik üretimi oldu. Bu sayede yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 50’si GES’ten sağlanmış oluyor.

Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi

Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi, 110 üzerinden 64 puan alan sürdürülebilir analizler, su kullanımında verimlilik, enerji ve atmosfer, iç mekan hava kalitesi, inovasyon ve tasarım aşamaları alarak Altın Leed Sertifikası almaya hak kazanırken, akıllı bir bina olarak tasarlandı. Merkez solar ısıtma devresi ve çatısındaki güneş enerji santrali sayesinde elektriğin yüzde 10’unu, ısıtma enerjisinin ise yüzde 20’sini kendisi üretiyor. 2016’da devreye alınan GES ile elektrik üretilirken, binanın bodrum katında bulunan 11 adet ışık tüpü ile dünya standartlarına uygun olarak inşa edilen Su Sporları Merkezi çevreye doğal ışık sağlıyor.

Remourban Projesi kapsamında hizmete giren elektrikli otobüsler

Türkiye’de elektrikli otobüs kullanmaya başlayan ilk belediye olan Tepebaşı Belediyesi, temiz enerji kullanımı ile diğer belediyelere de örnek oluyor. Remourban Projesi kapsamında kent halkının hizmetine giren araçlar, Tepebaşı Belediyesi’nin vatandaşlara sağladığı ücretsiz ulaşım hizmetlerinde kullanılırken, elektrikli araçların her biri haftalık ortalama 400 km mesafe kat ediyor. Tam dolu aküleriyle 300 km yol gidebilen otobüsler, Tepebaşı Belediyesi bünyesinde bulunan 2 adet şarj istasyonunda şarj ediliyor. Elektrikli otobüslerin aküleri boş olduğunda, 24 kW gücündeki şarj cihazları ile 6 saat gibi bir sürede şarjları tamamen dolabiliyor. Dizel bir otobüsün 100 km mesafede yakıt tüketimi 33,16 litredir. Tepebaşı Belediyesi’nin elektrikli otobüsleri ise 65 kWh enerji ile 100 km yol alabiliyor. Böylece Tepebaşı Belediyesi, elektrikli otobüsleri ile 100 km mesafede dizel bir otobüse göre yüzde 73 enerji tasarrufu sağlamış oluyor. Nisan 2016’dan bu yana aktif olarak kullanılan araçlar toplamda 270 bin km yol kat ederken, bugüne kadar 89 bin 532 litre motorin tasarrufu yapılmış oldu.

“Çevreyi korurken tasarruf ediyoruz”

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, “Dünyamız için tehdit haline gelen çevre sorunları, ne yazık ki her geçen gün daha da büyümeye devam ediyor. Öte yandan Tepebaşı Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz temiz enerji yatırımları ile çevreye verdiğimiz önem ile birlikte milli servetimizi de korumayı sürdürüyoruz. 2013 yılında Brüksel’de Avrupa Birliği Parlamentosu’nda imzaladığımız Başkanlar Sözleşmesi, 2008 yılından bu yana Avrupa’da yürütülen önemli bir eylemdir. Taraf olduğumuz Belediye Başkanları Sözleşmesi güncellenirken, 2030 yılına kadar uzatılan sözleşme kapsamında karbondioksit emisyonumuzu azaltma

hedefimizi yüzde 23’ten yüzde 40’a yükselttik. Bu anlayış ile ana hizmet binamızın da aralarında bulunduğu binalarımızı GES ile donatıyoruz. Böylelikle güneşten enerji üretiyor, çevremizi ve geleceğimizi koruyoruz, çevreyi korurken tasarruf ediyoruz. Dünyamızın doğal kaynakları için geri dönüşü olmayan kritik bir eşiğe yaklaşırken havamızı, toprağımızı ve suyumuzu koruyacak çalışmalarla kentimizin adını dünyaya duyurmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahçe 20 32
6. Hatayspor 20 32
7. Gaziantep FK 20 31
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 19 32
6. İstanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Keçiörengücü 19 22
14. Manisa Futbol Kulübü 19 22
15. Menemen Belediyespor 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. West Ham United 21 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Southampton 20 24
12. Crystal Palace 20 23
13. Brentford 20 23
14. Aston Villa 19 22
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 20 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11