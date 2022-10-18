El yıkamanın önemi

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, "15 Ekim Dünya El Yıkama Günü” nedeniyle il merkezindeki öğrencilere yönelik etkinlik düzenledi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Halk Sağlığının korunması, geliştirilmesi ve toplumda sağlıklı yaşam kültürünün yerleşmesini sağlamak, bulaşıcı hastalıklardan korunmada doğru yöntemle el yıkamanın önemini ve doğru el yıkama tekniğini uygulamalı olarak göstermek amacıyla “15 Ekim Dünya El Yıkama Günü” çerçevesinde Eskişehir ve ilçelerde çeşitli faaliyetler düzenlenerek öğrencilerimizde farkındalık oluşturmaya hedefledi.

Konuyla alakalı İl Sağlık Müdürlüğü şu açıklamaya yer verdi;

“Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNİCEF), 15 Ekim tarihini "Dünya El Yıkama Günü" olarak benimsemiş ve bunu yaygınlaştırmak için büyük bir çabaya girmiştir. Dünyada birçok ülkede “Dünya El Yıkama Günü” kutlanmaktadır. Etkinliğin amacı, tüm dünyada insanların ellerini su ve sabunla yıkamaya özendirilmesi, bunun yalnızca bir günle sınırlı kalmayıp su ve sabunla el yıkamaya yıl boyunca dikkat çekilmesi ve çocukların hijyen konusunda bilgilendirilmesidir. Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Halk Sağlığının korunması, geliştirilmesi ve toplumda sağlıklı yaşam kültürünün yerleşmesini sağlamak, bulaşıcı hastalıklardan korunmada doğru yöntemle el yıkamanın önemini ve doğru el yıkama tekniğini uygulamalı olarak göstermek amacıyla “15 Ekim Dünya El Yıkama Günü” ilimizde merkez ve ilçelerimizde çeşitli faaliyetler düzenlenerek öğrencilerimizde farkındalık oluşturmaya çalışılmıştır. Günlük yaşantımız içinde el yıkamak hem kişinin kendi sağlığının hem de toplum sağlığının korunması açısından oldukça önemlidir. Hastalık yapan mikroorganizmalar kişiden kişiye en çok el yoluyla bulaşmaktadır. Bol su ve sabunla yapılan iyi bir el yıkama işlemi birçok bulaşıcı hastalıktan korunmamızı sağlar.

Ellerimizi özellikle; dişlerimizi fırçalamadan önce, yemeklerden önce ve sonra tuvalete girmeden önce ve tuvaletten çıktıktan sonra, hapşırdıktan ve öksürdükten sonra, çöplere dokunduktan sonra, dışarıdan eve girdikten sonra, kedi, köpek ve tüm diğer hayvanlarla temas ettikten sonra mutlaka yıkamalıyız.”