El yapımı tabanca ele geçirildi

Eskişehir’de şüpheli bir şahsın üzerinde el yapımı olduğu düşünülen tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheli bir şahsın kendisine zarar vereceğini iddia ettiği ihbarına yönelik çalışma başlattı. Olay ile ilgili yapılan araştırma sonucu şüpheli şahsın 1,42 promil alkollü olduğu ve ailevi sebeplerle evini terk ettiği tespit edildi. Şahsın üzerinde bulunan 1 adet seri numarası olmayan ve el yapımı olduğu değerlendirilen ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait mermi ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.