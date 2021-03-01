EGES’ten Başkan Ataç’a ziyaret

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü yönetimi ile bir araya geldi.

Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü (EGES) Başkanı Ercan Güner, yönetimi ile birlikte Başkan Ataç’ı ziyaret etti. Buluşmada Başkan Ataç’a kulübün durumu hakkında bilgi veren Güner, “Başkanımız ile görme engelliler üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Kulübümüzün faaliyetlerini anlattık, 2021 müsabakaları hakkında da bilgi verdik. Kendisi de her zaman olduğu gibi yanımızda olduğunu ifade etti. Misafirperverliği için teşekkürlerimizi sunuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade eden Başkan Ataç da sporun ve engelli bireylerin daima yanında olduğunu kaydederek, Güner ve beraberindekilere teşekkür etti.