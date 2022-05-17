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‘EconAnadolu 2022’ sona erdi

Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde 3 günde 9 oturum şeklinde düzenlenen ‘EconAnadolu 2022’, toplamda 52 başlıkta 166 bildiri sunulmasıyla sona erdi.

ESKİŞEHİR 17.05.2022, 10:13
‘EconAnadolu 2022’ sona erdi

Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde 3 günde 9 oturum şeklinde düzenlenen ‘EconAnadolu 2022’, toplamda 52 başlıkta 166 bildiri sunulmasıyla sona erdi.

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) tarafından altıncısı düzenlenen Anadolu Uluslararası Ekonomi Konferansı (EconAnadolu2022) gerçekleştirildi. Organizasyon kurulunda İİBF Dekanı Prof. Dr. Elif Dağdemir, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Zekeriya Yıldırım, Doç. Dr. İsmail Onur Baycan, İİBF İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erol Kutlu ve Prof. Dr. Yılmaz Kılıçaslan’ın yer aldığı sempozyumda, elli iki farklı başlıkta toplam yüz altmışaltı bildiri sunuldu.

Açılış konuşmalarını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Sözen ve İİBF Dekanı Prof. Dr. Elif Dağdemir yaptığı konferansın açılış dersinde ise ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez tarafından “Türkiye ve Dünyada Güncel Ekonomik Gelişmeler” konusunu ele aldı.

Uzman ekonomistler çeşitli konulardaki bilgi birikimlerini katılımcılarla paylaştı

Konferansa iktisat alanının tanınmış hocaları Dr. Mahfi Eğilmez, Prof. Dr. Nazım Ekinci, Prof. Dr. Alpay Filiztekin, Prof. Dr. Hasan Kazdağlı, Prof. Dr. Fatih Özatay, Prof. Dr. Erol Taymaz, Prof. Dr. İnsan Tunalı, Prof. Dr. Kamil Yılmaz, ve Doç. Dr. Resul Cesur davetli konuşmacı olarak katıldı. Konuşmalarında para politikasından, demografiye, sağlıktan, işgücü piyasasına çeşitli konuları ele aldılar.

Konferansta ayrıca Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK) tarafından ‘Krizlerin Gölgesinde Türkiye Ekonomisi’ başlıklı bir panel de düzenlendi. Prof. Dr. Hasan Kazdağlı, Prof. Dr. İnsan Tunalı ve Prof. Dr. Nazım Ekinci’nin konuşmacı olduğu panelin moderatörlüğü Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal tarafından yapıldı.

8 farklı ülkeden 290 kişi katıldı

Konferansa 8 farklı ülkeden 290 kişi katılırken, üç günde dokuz oturum gerçekleştirildi. Oturumlarda Çevre, Sağlık, İstihdam, Hizmetler, Yenilik, Finansal Ekonomi gibi konularda sunumlar da gerçekleştirildi.

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