Ebe ressam son sergisini Eskişehir’de açacak

Asıl mesleği ebelik olan Eskişehirli Çağdaş İlim, tanıştığı ve bir daha bırakmadığı resim sanatıyla uluslararası birçok sergiye katıldı. 8 kez de kendi sergisini de açan ressam, son kişisel sergisini Eskişehir’de açmayı planlıyor.

Eskişehir’de öğrenim gördükten sonra ebelik mesleğine başlayan Çağdaş İlim, tayin sebebiyle gittiği Kars’ta resim yapmayı öğrendi. Boş zamanlarının porte çizerek değerlendiren İlim, daha sonra yine tayinle gittiği Edirne’deki görevi sırasında Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar bölümünde eğitim aldı. Eğitiminin ardından hobisine yeni bir seviye kazandıran Çağdaş İlim, yurt dışında çok sayıda sergiden davet aldı. Ebe ressam, İngiltere, Almanya ve Mısır başta olmak üzere birçok şehirde portrelerini sergiledi. 8 kez de kendi sergisini oluşturan Çağdaş İlim, şimdi de memleketi Eskişehir’de, 9’uncu kişisel sergisini açmayı hedefliyor.

“9’uncu kişisel sergimi de memleketim Eskişehir’de açmayı planlıyorum”

Planladığı sergiyle alakalı konuşan Çağdaş İlim, “Daha önce çok sayıda uluslararası sergiye katıldım. 100’den fazla karma sergide bulundum. 8 kerede kişisel sergi açtım. En son sergimi Denizli’de açmıştım. İngiltere, Almanya ve Mısır gibi ülkelerde sergilere katıldım. Şimdi Eskişehir’e yerleştim ve burada çalışıyorum. 9’uncu kişisel sergimi de memleketim Eskişehir’de açmayı planlıyorum” dedi.