‘Durak’ tabelası var, yolcuların bekleyebileceği bir alan yok

Eskişehir’de ilçe otobüslerinin kalkış noktası olarak kullandığı cadde üzerinde ‘durak’ tabelası haricinde vatandaşların bekleyebileceği bir durak olmaması dikkat çekiyor.

Eskişehir Arifiye Mahallesi Alaeddin Caddesi ilçe otobüslerinin kalkış noktası olarak kullanılıyor. Caddenin trafiğe kapalı olan tarafında çok sayıda belediye otobüsü yolcu alıyor. Boydan boya durak olarak kullanılan cadde üzerinde ‘durak’ tabelası dışında herhangi bir bekleme alanı olmaması dikkat çekiyor. Otobüs beklerken cadde üzerinde oturabilecekleri bir durak isteyen vatandaşlar, yoğun olan saatlerde zorluk çektiklerini belirtti. Çok sayıda yolcunun ve belediye otobüsünün kullandığı durakta herhangi bir kapalı alanın olmaması tepki çekiyor. Kış aylarının gelmesiyle otobüs beklerken soğuktan nasıl korunacağını düşünen vatandaşlar, yetkililerden cadde üzerine durak yapılmasını istiyor.