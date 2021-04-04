Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde meydanlar sokak hayvanlarına kaldı

Dünya Sokak Hayvanları Günü, yurt genelinde birçok kentte olduğu gibi Eskişehir’de de uygulanan sokağa çıkma yasağına denk gelince, meydanlar sokak hayvanlarına kaldı.

Her yıl 4 Nisan, tüm dünyada sayıları yaklaşık 600 milyon olan sokak hayvanlarının durumuna dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Dünya Sokak Hayvanları Günü" olarak kutlanıyor. Yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla, Dünya Sokak Hayvanları Günü’nün hafta sonuna denk gelmesiyle birlikte caddeler ve parklar sokak hayvanlarına kaldı. Eskişehir sokaklarının boş kalmasıyla birlikte sokak hayvanlarının kaldırımlarda rahatlıkla uyumaları sıcak görüntüler oluşturdu. Öte yandan, alışveriş için sokağa çıkan bazı vatandaşların, sokak hayvanlarını unutmayıp yem vermesi gözlerden kaçmadı.