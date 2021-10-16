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Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlandı

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen programda, Kadın Üreticiler Ürün Satış Noktası projesinde yer alan kırsal mahalle sakini kadınların, Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlandı.

ESKİŞEHİR 16.10.2021, 13:34
Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlandı

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen programda, Kadın Üreticiler Ürün Satış Noktası projesinde yer alan kırsal mahalle sakini kadınların, Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlandı.

Cumartesi günleri Batıkent Belde Evi bahçesinde kurulan Kadın Üreticiler Ürün Satış Noktası’nda gerçekleşen programa kadın üreticiler, vatandaşlar ve Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Temmuz 2019’da faaliyete geçen proje ile el emeği ile ürettikleri doğal ürünleri, haftada 3 gün olmak üzere Eskişehir halkı ile buluşturan kadınlar, kendilerine sunulan fırsatlardan dolayı Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

Üretici kadınlara, Sukurusu Uygulama Merkezi’nde atık kağıtların geri dönüşümünden hazırlanan kutlama plaketleri takdim edildi.

İlk olarak Temmuz 2019’da hizmete başlayan ve kent halkı tarafından çok sevilen Kadın Üretici Ürün Satış Noktası haftada üç gün hizmet veriyor. Kırsal mahalle sakini üretici kadınlar, kurulan tezgahlarda ürettikleri doğal ürünleri kent halkının beğenisine sunuyor. Eskişehirlilerden ilgi gören ürünler, kadınların emeklerini kazanca dönüştürmesini sağlıyor. Tepebaşı Belediyesi tarafından ücretsiz tezgah, çadır gibi imkanların sağlandığı Kadın Üretici Ürün Satış Noktası ile kadınlar, doğal ürünlerini Eskişehirlilerle buluşturuyor.

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