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Dünya Altın Kemer Müsabakasına davet edildi

Muay Thai Spor Kulübü sporcusu Zekeriya Akgül ve Antrenörü Osman Baki Uçarer, WJF Dünya Altın Kemer Müsabakasına davet edildi.

ESKİŞEHİR 05.05.2021, 11:56
Dünya Altın Kemer Müsabakasına davet edildi

Muay Thai Spor Kulübü sporcusu Zekeriya Akgül ve Antrenörü Osman Baki Uçarer, WJF Dünya Altın Kemer Müsabakasına davet edildi.

Müsabaka hakkında bilgi veren Uşarer, "Müsabaka kendi alanında dünyanın en önemli dövüş organizasyonlarından birisidir. Gürcistanın başkenti Tifliste yapılacak WJF dünya altın kemer müsabakasına ülkemizden Eskişehir Muay Thai Spor Kulübü Sporcusu Zekeriya Akgül ve antrenörü olarak ben davet edildim. Ülkemizi ve şehrimizi temsil etmekten dolayı çok mutluyuz. 6 Haziran 2021 tarihinde yapılacak olan müsabakalarda sporcumuza başarılar diliyorum" dedi.
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