Down sendromlu öğrenciler ve aileleri bir araya geldiler

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde özel çocuklara ve ailelerine yönelik bir kahvaltı programı düzenlendi.

Eskişehir Öğretmenevi’nde düzenlenen programa, Eskişehir Vali Yardımcısı Salih Altun, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Araştırma- Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Dr. Ayşe Kula, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ile il özel eğitim okullarında okuyan down sendromlu öğrenciler ve aileleri katıldı. Programda katılımcıları down sendromlu çocuklardan oluşan mehteran takımı karşıladı. Sonrasında down sendromlu çocukların eserlerinin yer aldığı sergi gezildi. İsteyenler farklı renklerde boyadıkları elleriyle tuvale baskı yaparak farkındalık oluşturdu. Rengârenk süslenmiş salonda müzik ve danslarla eğlenen çocuklara pamuk şeker ve balon dağıtıldı.

Programda konuşan Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Gününde en özel ve güzel çocuklarımız ve aileleriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Her biri birbirinden kıymetli yavrularımıza sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Fedakâr anne ve babalarımıza da bu vesileyle bir kez daha şükranlarımı sunuyorum" dedi.