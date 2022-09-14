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Dost Dernekler Platformu’ndan Pakistan’a yardım eli
Eskişehir’de faaliyet gösteren Dost Dernekler Platformu, Pakistan’da meydana gelen sel felaketi mağdurları için başlatılan kampanyaya destek verdi.
ESKİŞEHİR 14.09.2022, 14:52
Eskişehir’de faaliyet gösteren Dost Dernekler Platformu, Pakistan’da meydana gelen sel felaketi mağdurları için başlatılan kampanyaya destek verdi.
Büyük yıkımların olduğunu ve ülkenin büyük bir bölümünün çaresiz bir şekilde hayata tutunduğu ifade eden Dost Dernekler Platformu Başkanı Ayhan Arslan, "Türk milletinin dost ve kardeş ülke Pakistan için başlatmış olduğu bu önemli kampanya ya bizlerde Eskişehirimiz adına Dost Dernekler Platformu olarak destek vermeyi üzerimize vazife addettik. Geçmişte en zor zamanlarımızda hep yanı başımızda olan Pakistan halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, tüm insanlığın bu tür felaketlerde tek vücut bir şekilde yardımlarda buluşmasını temenni ediyoruz” dedi.
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