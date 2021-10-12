Diş taramasından geçen çocuk sayısı 64 bin 422’ye ulaştı

Tepebaşı Belediyesi Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde taramadan geçen çocuk sayısı 64 bin 422’ye ulaştı. Başkan Ataç, “Eskişehir’in çocuklarına koruyucu hekimlik ve sosyal belediyecilik anlayışı ile ücretsiz biçimde hizmet sunmaktan çok mutluyuz” dedi.

Tepebaşı Belediyesi’nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden biri olan Şirintepe Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Eskişehirli çocukların sağlıklı bir ağız yapısı ile yetişmesi adına çalışmalarını sürdürüyor.

Hiçbir ücret talep edilmeyen merkezde, 2013 yılından bu yana taramadan geçen çocuk sayısı 64 bin 422’ye, sorun tespit edilen ve tedavisi yapılan çocuk sayısı ise 31 bin 740’a ulaştı. Ayrıca 15 bin 756 çocuğa da florlama yapıldı. Merkezde bin 705 çocuğa 3 bin 980 kez psikolojik destek sunulurken 25 bin 250 çocuğa ise eğitim verildi.

Başkan Ataç: Sosyal belediyecilik örneği

Eskişehir’de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren poliklinik hakkında değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç sunulan ücretsiz hizmetler arasında tarama, florlama (çürükten koruma uygulaması), 4-18 yaş grubu çocuklara ücretsiz psikolojik danışmanlık, diş sağlığı eğitimi ve acil müdahale ve tedavi işlemleri bulunan merkezin, koruyucu hekimliğin ve sosyal belediyeciliğin bir araya geldiği bir proje olduğunu kaydetti. Başkan Ataç, “2013 yılında Şirintepe Mahallesi’nde hizmete sunduğumuz merkezde bugüne kadar 64 bin 422 çocuğumuzun taramasını yaptık. Türkiye’de dördüncü Eskişehir’de ise ilk olan merkez kısa sürede gerçekleştirdiği çalışmalar ile sadece Tepebaşı’nın değil Eskişehir’in de örnek gösterildiği bir nokta haline geldi. Muayeneye gelen çocuklarımız tamamen kendileri için tasarlanmış merkezde çizgi filmler izliyor, eğitimlere katılıyor, bir yandan da hayatları boyunca kullanacakları sağlıklı dişleri korumayı öğreniyor. Merkezimiz ağız sağlığının yanı sıra 4-18 yaş grubu çocuklarımıza psikolojik danışmanlık hizmeti de sunuyor. Merkezimizde sunduğumuz hizmetler ile çocuklarımız diş hekimi korkusu yaşamıyor, gerekli durumlarda tedavileri yapılarak sağlıklı gülüşlere kavuşuyor. Bu hizmetlerden yararlanan çocuk sayısı arttıkça, sağlıklı dişlere sahip olma oranları da artıyor. Bu koruyucu hekimlik uygulaması sadece bir sağlık projesi değil, aynı zamanda sosyal belediyecilik örneğidir. Eskişehir’in çocuklarına koruyucu hekimlik ve sosyal belediyecilik anlayışı ile ücretsiz biçimde hizmet sunmaktan dolayı çok mutluyuz” sözlerini kullandı.