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Çocukların kar sevinci
Eskişehir’de şehir merkezini beyaza bürüyen kar yağışının tadını çocuklar çıkardı.
ESKİŞEHİR 18.01.2022, 12:46
Eskişehir’de şehir merkezini beyaza bürüyen kar yağışının tadını çocuklar çıkardı.
Gece saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezinde etkili oldu. Cadde, sokak ve parkları beyaza bürüyen kar yağışı güzel görüntüler oluştururken çocuklar karın sevincini yaşadı. Minikler, parkta kartopu oynayarak vakit geçirdiler. Kar yağışını görünce çocuklarını dışarı çıkaran ebeveynler de onlarla birlikte eğlencenin tadını çıkardı.