Çiftlik evinde kenevir yetiştiren 2 kişi tutuklandı

Eskişehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, çiftlik evlerinde kenevir bitkisi yetiştiren 2 kardeş tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü(KOM) ekiplerince, Odunpazarı’na bağlı Yenisofça Mahallesinde ikamet eden İ.S. isimli şahsın kendisine ait çiftlik evinde yasadışı kenevir bitkisi yetiştirdiği ve bonzai uyuşturucu maddesi bulundurduğu tespit edildi. KOM Şube ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli İ.S.’ye ait çiftlik evinde yapılan aramada; 1 kilo 540 gram bonzai, 28 gram esrar, 33 gram kenevir tohumu, 48 kök kenevir bitkisi, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet faturasız kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız 9 mm tabanca, 5 adet şarjör, 9 adet tabanca mermisi, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin imalatını ve ticaretini birlikte yaptıkları tespit edilen İ.S. ve kardeşi M.S. gözaltına alındı. Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan İ.S. ve M.S. isimli şüpheliler ‘’ Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak’’ suçundan adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan kardeşler, Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.