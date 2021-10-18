banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
Motorine 23 kuruş daha zam geliyor
Motorine 23 kuruş daha zam geliyor
Elon Musk favori ''coin''ini paylaştı
Elon Musk favori ''coin''ini paylaştı
4 yıl önce başladı, hala tamamlanmadı
4 yıl önce başladı, hala tamamlanmadı

Çifteler’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Eskişehir’de İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenledikleri çalışmada 3 kişiyi yakaladı.

ESKİŞEHİR 18.10.2021, 13:47
Çifteler’de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Eskişehir’de İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenledikleri çalışmada 3 kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma düzenledi. İstihbarat çalışmaları neticesinde ekipler tarafından Çifteler ilçesinde Ç.D., R.E. ve E.T. isimli şahısların uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandıklarını ve bulundurduklarını tespit edildi. KOM Şube ve Çiftelere İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin içerisinde bulundukları otomobil Çifteler’de durduruldu. Yapılan üst aramasında E.T. isimli şahsın üzerinde 5 gram bonzai, araç içerisinde ise 8 gram esrar ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeler muhafaza altına, şüpheliler Ç.D.,R.E. ve E.T. ise gözaltına alındı. Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan şüpheliler “Kullanmak amacıyla uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ” suçundan adliye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Fenerbahçe 9 19
3. Beşiktaş 9 17
4. Karagümrük 9 17
5. Galatasaray 9 17
6. Hatayspor 8 16
7. Altay 9 15
8. Konyaspor 9 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 7 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. Denizlispor 9 10
12. Altınordu 9 10
13. Adanaspor 9 9
14. Manisa FK 9 9
15. Boluspor 8 8
16. Bursaspor 8 8
17. İstanbulspor 7 7
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
13. Arsenal 7 10
14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Athletic Bilbao 8 13
9. Valencia 9 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 8 11
12. Mallorca 9 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 9 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 9 2