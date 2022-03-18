Çifteler Belediyesi araç filosunu genişletti

Çifteler Belediyesi, vatandaşlara daha hizmet vermek için kendi imkanlarıyla araç filosunu genişletti.

Çifteler Belediyesi, tarafından vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek adına başlatılan çalışmalar sonrasında araç filosu genişletildi. Belediye Başkanı Kadir Bıyık tarafından belediyede eksik görülen alanlara yapılan araç takviyeleri ile ilçede çalışmaların genişleyeceği öğrenildi. Çifteler Belediyesi yaptığı kendi bütçe çaaraç filosuna 2 adet çöp kamyonu, 1 adet vakumlu süpürge, 1 adet panelvan minibüs, 1 adet romörk, 1 adet 12 tonluk silindir, 1 adet yükleyici, 1 adet asfalt serici ilave etti.

Çifteler Belediyesi yaptığı açıklamada araçların kendi imkanlarıyla alındığını belirtti.