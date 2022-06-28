Çevre yolunu rahatlatacak uygulamada çalışmalara başlandı

Eskişehir’de pik saatlerde oluşan çevre yolu trafiğinin rahatlatılması adına Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü alternatif çözümler üretmeye devam ediyor.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan’ın temasları neticesinde, karayolları ekipleri tarafından Bursa istikameti yönünde Alpu Kavşağı ile Kartal Kavşağı arasındaki kısma cep yapma çalışmalarına başlandı. Trafiğin rahatlatılması adına yapılan cepler ile EOSB’den gelen servislerin yolcu indirirken çevre yolunda yaşanan yoğunluğu azaltmak amaçlanıyor.

“Şehrimiz için dertleniyoruz”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, “Çevre yolunda pik saatlerde yaşanan yoğunluğu azaltmak için yetkili mercilere hemşehrilerimizin taleplerini ilettik ve çalışmalara başlandı. Bu bağlamda özellikle akşam saatlerinde EOSB tarafından gelen servisler yolcu indirirken çevre yolunda kısmi olarak yoğunluğa neden oluyorlar. Yapılan bu cepler ile bu sıkıntı ortadan kalkmış olacak. Alternatif çözümler üreterek hemşehrilerimize hizmet için elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü şehrimiz için dertleniyoruz” dedi.

“Şehirdeki trafik keşmekeşi lafla değil alternatif çözümlerle giderilir”

Çözüm odaklı yaklaşım sergilediklerini vurgulayan Çalışkan, “Maalesef aynı hassasiyeti Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nden göremiyoruz. Daha önce de birçok kez açıklama yaptık. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Yaşar Kemal Caddesi’ni açması lazım. Seyitgazi yolu ve çevre yolu arasındaki bağlantı niteliğinde olabilecek bu cadde, güney aksa alternatif bir yol olacak ve trafiği bu bölgede büyük ölçüde rahatlatacak çözüm niteliğindedir. Israrla akla ve izana uymayacak şekilde çevre yolunu işaret edenler var. Yaşar Kemal Caddesi gibi alternatif yollar ile sadece çevre yolu değil şehir içi trafiği de büyük ölçüde rahatlayacaktır. Büyükşehir Belediyesi halen bu konuda neden bir adım atmıyor, bunu da anlamak mümkün değil. Şehirdeki trafik keşmekeşi lafla değil alternatif çözümlerle giderilir. Daha sorunu algılayabilmiş değiller ki çözüm üretebilsinler. Yapabildikleri yegâne şey buldukları her noktaya trafik lambası koymak” ifadelerini kullandı.