Cengiz Topel İlkokulu’nun hibe başarısı
CENGİZ TOPEL İLKOKULU’NUN DA ARALARINDA BULUNDUĞU PORTEKİZ, LETONYA, BULGARİSTAN, YUNANİSTAN VE İSPANYA'DAN OKULLARIN YER ALDIĞI “THİNK AND CREATE YOUR OWN HOBBİES” İSİMLİ KA 229 OKUL ORTAKLIĞI PROJESİNİN ULUSAL AJANS TARAFINDAN HİBELENDİRİLMEYE HAK KAZANDIĞI BELİRTİLDİ.
Cengiz Topel İlkokulu’nun da aralarında bulunduğu Portekiz, Letonya, Bulgaristan, Yunanistan ve İspanya’dan okulların yer aldığı “Think And Create Your Own Hobbies” isimli KA 229 okul ortaklığı projesinin, Ulusal Ajans tarafından hibelendirilmeye hak kazandığı belirtildi.
Eskişehir’de hibe almaya hak kazanan 3 ilkokuldan biri olan Cengiz Topel İlkokulunda iki yıl boyunca devam edecek olan projede öğrenciler ortak ülkelerdeki akranlarıyla bir araya gelerek kendi hobilerini tasarlama, uygulama ve yaygınlaştırma imkanı bulacak.
Proje kapsamında Eskişehir’e ait el sanatlarının da proje ortağı ülkelere tanıtma imkanı ortaya çıkarken öğrenciler de farklı ülkelerin el sanatlarını yerinde görme ve tanıma imkanı bulacaklar. Proje çalışmalarını okul öğretmenlerinden Volkan Kaplaner, Elif Canko, Emel Özgül, Nurhan Çınar’ın yürüttüğü kaydedildi.
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