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ÇEL- DER Başkanı Mehmet Taş, ‘Polis Haftası’nda polislere karanfil dağıttı
Eskişehir Çeltik ve Çevre Köyleri Derneği (ÇEL-DER) Başkanı Mehmet Taş, ‘Polis Haftası’ dolayısı ile görevde olan polislere karanfil dağıttı
ESKİŞEHİR 08.04.2021, 09:53
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Eskişehir Çeltik ve Çevre Köyleri Derneği (ÇEL-DER) Başkanı Mehmet Taş, ‘Polis Haftası’ dolayısı ile görevde olan polislere karanfil dağıttıBaşkan Taş, 10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle; Tepebaşı Çarşı Polis Merkezi, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Eskişehir’de COVİD-19 denetimini yapan polislere 100 adet karanfil dağıttığını belirterek, "Polisimizin Eskişehir’e her yönden emekleri çoktur. Bizler rahat ve huzur içinde yaşıyorsak polislerin sayesinedir. Polislik, kutsal meslektir. Eskişehir huzur kentidir. Polis Haftası’nda polislerimize karanfil dağıtarak polislerimizin ‘Polis Haftası’nı kutladım’’ dedi.