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Çalıntı bisikleti internet üzerinden satmaya çalışırken yakalandı

Eskişehir’de çalıntı bisiklet internet üzerinde satmaya çalışan şahıs polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen bisiklet sonrasında sahibine teslim edildi.

ESKİŞEHİR 15.06.2021, 17:16
Çalıntı bisikleti internet üzerinden satmaya çalışırken yakalandı

Eskişehir’de çalıntı bisiklet internet üzerinde satmaya çalışan şahıs polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen bisiklet sonrasında sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Büyükdere Mahallesinde meydana gelen ‘Bisiklet Hırsızlığı’ olayı ile ilgili yapılan çalışmalarda çalıntı bisikletin ikinci el eşya satışı gerçekleştiren web sitesinde satışa çıkarıldığı İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce tespit edildi. Bahse konu bisikleti satmaya çalışan O.O., isimli şahıs saat Kaplanlı Caddesi üzerinde polis ekiplerince yakalandı. Ele geçirilen bisiklet sahibine teslim edildi. Şüpheli O.O., isimli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
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