Çadır kentteki çocukların yüzünü güldürdüler

Keşkül-ü Fukara gönüllüleri son 6 yıldır her sene Kurban Bayramı’nda yaptıkları çadır kent ziyaretini bu sene erken bir tarihe alarak, çocuklara özel eğlenceli bir program gerçekleştirdi.

Alpu Osmaniye’deki Urfa’dan gelen mevsimlik işçilerin çadır kentini ziyaret eden gönüllüler, nüfusunun 250’sinin çocuk olduğu çadır kente bu defa palyaçolarla gitti. Çocuklara özel eğlenceli programlar hazırlayan gönüllüler; yüz boyama, balonları şişirip farklı şekiller verme ve çocuk oyunlarıyla çocuklar ve ailelerine unutulmaz bir gün yaşattılar.

Etkinliğe ilişkin paylaşımda bulunan Keşkül-ü Fukara Derneği’nin kurucusu Zekiye Doğan, “Çocuklarla hep birlikte unutulmayacak bir gün yaşadık. Bir günlüğüne de olsa dünyayı serelim istedik ayaklarının altına. Ve siz gönüllülerimiz sayesinde onlarca kuzumuzun gönlünü ettik, yüzünü güldürdük" dedi.