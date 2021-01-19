’Bu destekleri kaçırmayın’ çağrısı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Tarım Bakanlığının yüzde 50 hibe desteklerinden faydalanmak isteyenlerin, özellikle 14’üncü etap başvurularını kaçırmaması gerektiğini söyledi.

Gümüş, kentteki tarımsal işletmeleri ziyaret ederek bakanlık destekleri hakkında bilgiler verdi. Yapılan ziyaretlerde, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı hakkında bilgiler aktaran, pandemi döneminde insanların tarıma ve çiftçiye olan bakış açılarının değiştiği belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, tarım ürünlerinin çok önemli olduğuna değindi. Sera üretim tesislerini de ziyaret eden İl Müdürü Gümüş, “Tarım ve Orman Bakanlığının birer temsilcileri olarak İl Müdürlüğü, İlçe Müdürlüğü, Ziraat Odamız ve muhtarımızla birlikte üreticilerimizin, çiftçilerimizin yanındayız. Her zaman destek vereceğiz ve bakanlığımızın hibe desteklerinden faydalandıracağız” dedi.

Hayvancılık işletmelerini de ziyaret eden İl Müdürü Gümüş, bu ziyaretlerde işletmelerin durumu ile ilgili bilgiler aldı aldı. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında destek almak isteyen üreticilerle görüşen Gümüş, Tarım Bakanlığı yüzde 50 hibe desteklerinden faydalanmak isteyenlerin, özellikle 14’üncü etap başvurularını kaçırmamaları gerektiğini söyledi.