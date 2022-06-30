Bosna Hersek Büyükelçisi Alagiç’ten Eskişehir OSB’ye ziyaret

Bosna Hersek’in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesini (OSB) ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ile görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Küpeli, bu tür ziyaretlerin iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin daha çok gelişmesine katkı sunduğunu belirtti. Eskişehir’in hızla büyüyen sanayisi, Eskişehir OSB’nin yatırımları hakkında Büyükelçi Alagiç’e bilgi veren Küpeli, EOSB’nin sağladığı pek çok avantajla cazip bir bölge olduğunu, son yıllarda yatırımcıların yoğun talebiyle karşılaştıklarını aktardı.

“Eskişehir ve Bosna Hersek arasındaki ticaret ağı artmalı”

Bosna Hersek ile tarihi bağların yanı sıra önemli bir ticaret hacminin olduğunu ve bunu geliştirmek istediklerini söyleyen Başkan Küpeli, "Bosna Hersek’in Türkiye ile tarihi bir bağı var. İki ülke arasındaki iyi ilişkilerin en üst seviyede tutulması çok önemlidir. Balkan coğrafyamızın önemli ülkelerinden olan Bosna Hersek ile beyaz eşya yan sanayi, makine ve lojistik başta olmak üzere birçok sektörde önemli bir ticaret hacmimiz var. Bu ilişkileri ileri boyutlara taşımak, Bosna Hersek ve Eskişehir arasındaki ticari ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda iş birliği yapmaya hazırız. Bosna Hersek’e OSB’lerin işletilmesi konusunda imkanlarımız ölçüsünde bilgi desteği vermeye hazırız. Güçlü bir sanayiye sahip Bosna Hersek bizleri de mutlu eder. Önümüzdeki dönemde Eskişehir ve Bosna Hersek arasındaki ticaretin daha da artacağına inanıyorum” dedi.

“Eskişehir ticaret ve sanayide çok yönlü potansiyele sahip”

Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ikili ilişkilerin üst düzey olduğuna işaret eden Büyükelçi Adis Alagiç, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da geliştirmesini istediklerini söyledi. Eskişehir’in ticaret ve sanayide çok yönlü potansiyellere sahip olduğunu, birçok sektörde tecrübesi bulunduğunu ve bu imkândan yararlanmak istediklerini vurgulayan Alagiç, "Bosna Hersek, Avrupa’nın kalbinde bir ülke. Bosna Hersek stratejik konumu, elverişli ticari alanları, rekabetçi fiyatta nitelikli iş gücü, istikrarlı finansal sistemi, düşük işletme maliyetleri, cazip yatırım lokasyonları bakımından yabancı yatırımcılara önemli avantajlar sunuyor. Türkiye’nin Balkanlardaki rolü çok önemli. Türk girişimcilerle daha çok iş birliği yapmak istiyoruz. Türk firmaların girişimci ruhundan yararlanmak istiyoruz. Bosna Hersek’te de Organize sanayi Bölgeleri var ama bu konuda Türkiye’de Eskişehir ve bazı şehirler çok başarılı örnekler ortaya koyuyorlar. Sizlerin bu OSB’ler konusundaki kurma ve işletme tecrübenizden yararlanmak istiyoruz. Eskişehir sanayi bakımından çok önemli bir merkez. İnşallah sizlerin de desteğiyle ilişkilerimizi en yakın zamanda daha ileriye taşıyacağız. Güzel işbirliklerine imza atacağız" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Eskişehirli sanayicileri Bosna Hersek’te yatırım yapmaları konusunda çağrıda bulunan Alagiç, Eskişehirli ve Bosnalı iş adamlarını karşılıklı heyet olarak bir araya getirmeyi planladıklarını ifade etti.