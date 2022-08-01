banner549

banner547

Son Dakika
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. eleme turu heyecanı
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. eleme turu heyecanı
İmamoğlu'ndan Melen Çayı açıklaması!
İmamoğlu'ndan Melen Çayı açıklaması!
UEFA’dan Cüneyt Çakır’a görev
UEFA’dan Cüneyt Çakır’a görev
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa haftaya yükselişle başladı

Bölüm Tanıtımları ESOGÜ TV YouTube Kanalında

Tercih süreci tüm hızıyla devam ederken Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) aday öğrencilere yönelik tanıtım videolarını yayınlamaya başladı.

ESKİŞEHİR 01.08.2022, 15:18
Bölüm Tanıtımları ESOGÜ TV YouTube Kanalında

Tercih süreci tüm hızıyla devam ederken Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) aday öğrencilere yönelik tanıtım videolarını yayınlamaya başladı.

Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan bölüm tanıtım videolarında bölüm öğrencileri Meşelik Kampüsü’nde kamera karşısına geçerek aday öğrencilere bölümlerini anlatıyor, öğrencileri ESOGÜ’de araştırma yapmaya davet ediyor. Tercihim ESOGÜ video serisinin yanı sıra Tanıtım Günleri serisi ve söyleşi biçimindeki ESOGÜ Genç video serisi ile de ESOGÜ’nün eğitim olanaklarına ilişkin bilgilendirmede bulunuluyor. Öğretim üyeleri eğitim olanaklarını anlatırken öğrenciler gözlemlerini, duygu ve düşüncelerini paylaşıyor. Bölüm içeriklerine ESOGÜ TV YouTube kanalından ulaşılabiliyor.

Yorumlar (0)
30°
açık