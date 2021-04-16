‘Bi’ Güzellik Yap’ adı altında toplandılar

Organize olan bir grup öğrenci, yapılan el emeği ürünleri satarak elde edilen gelirlerle 4 yıldır ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor. Öğrenciler, Ramazan ayında ise iftar ve sahur paketlerini internet üzerinden satıp yardımlara devam ediyor.

‘Bi’ Güzellik Yap’ adı altında toplanan öğrenci gurubu, elde edilen el emeği ürünleri satarak ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor. Düzenledikleri nakış eğitimi atölyeleri ve gönüllülerce yapılan nakış ürünlerini satan grup, elde edilen gelirlerle Eskişehir’de ihtiyaç sahiplerine erzak, kırtasiye, giyim kitap gibi yardımlarda bulunuyor. Bu sene kuruluşunun 4’üncü yılı olan ‘Bi’ Güzellik Yap’ grubu, düzenledikleri çeşitli kampanyalarla birçok çocuğun ve ailenin hayatına dokumaya devam ediyor. İçinde bulunulan, İslam âleminin Mübarek aylarından Ramazan ayı için hazırlanan iftar ve sahur paketlerini internetten satışa sunan öğrenci grubu, Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor.