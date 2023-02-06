Beylikova Belediyesi depremzedelere yardım için kampanya başlattı

Beylikova Belediyesi tarafından Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem için bölgeye gönderilecek yardım malzemeleri için kampanya başlatıldı.

Sabah saatlerinde 7,7 ve öğle saatlerinde 7,6 şiddetlerindeki 2 büyük depremle sallanan Kahramanmaraş merkezli 10 ile yardımlar devam ediyor. Birçok kurum ve yardımseverin başlattığı kampanyalar ile afet bölgesine eşya gönderiliyor. Eskişehir’in Beylikova İlçesi’nde de belediye tarafından yardım kampanyası başlatıldı.

Beylikova Belediyesi başlattığı yardım kampanyasını şu şekilde duyurdu:

“Değerli Beylikova’lılar, her zaman olduğu gibi yine depremzedelerimizin yanında olacağız. Deprem felaketinin yaralarının sarılmasına hep birlikte destek veriyoruz. Deprem bölgesine ulaştırılmak üzere çocuk bezi ve maması, hijyen paketi, battaniye, soba gibi acil ihtiyaca yönelik birinci el yardımlarınızı Beylikova Belediyesi Küçük Düğün Salonu’ndaki görevlilere teslim edebilirsiniz.”