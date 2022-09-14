Eskişehir’de beton mikserinin çarptığı bank kullanılmaz hale geldi.

İstiklal Mahallesi Şirinyer Sokakta bulunan ve belediyenin konumlandırdığı banka, iddia göre caddeye geçmek için manevra yapan beton mikseri çarptı. Çarpanın etkisiyle bankın bir ayağı yerinden koparak kırıldı. Bankta kimsenin oturmaması ise kazanın ucuz atlatılmasına neden oldu. Yan bir şekilde tamir edilmeyi bekleyen bank, kullanılamaz hale geldi.